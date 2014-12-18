Китай готовий надати Україні допомогу під егідою ООН

Як повідомили у прес-службі Верховної Ради України, про це посол заявив на зустрічі з головою Верховної Ради Володимиром Гройсманом.

Чжан Сіюнь підкреслив, що КНР «поважає територіальну цілісність України, вибір українського народу», і вважає, що ситуацію на сході України можна розв’язати виключно мирним шляхом.

Також посол привітав Гройсмана з обранням на посаду керівника парламенту і передав привітання від голови Всекитайських зборів народних представників Чжан Децзяна.

Сторони висловили сподівання на подальшу плідну співпрацю і взаємну підтримку на міжнародній арені.

Читайте такожКитай став першою економікою в світі - МВФ«Спільно з президентом, урядом і парламентом України ми готові розвивати відносини у різних напрямках і сферах, аби цю співпрацю могли відчувати усі громадяни наших країн», - підкреслив посол КНР.

Він наголосив, що парламент Китаю готовий продовжувати співпрацю з Верховною Радою України на рівні керівництва, комітетів та груп дружби.

Гройсман висловив вдячність за готовність китайської сторони до подальшої співпраці, наголосивши, що парламентська взаємодія може бути «хорошим механізмом» для активізації двостороннього співробітництва у різних сферах.

«Я готовий підтримувати цей діалог», - зазначив голова Верховної Ради, зауваживши, що «ті документи, які були прийняті парламентами наших країн, є доброю основою для подальшого розвитку співпраці».

Гройсман наголосив, що сьогодні одним з головних завдань, яке стоїть перед Україною, є «збереження територіальної цілісності, стабілізація економічної ситуації та боротьба з військовою агресією».

«Україні дуже важливо відчувати підтримку у подоланні цих складних викликів», - додав він.

Сторони також були одностайні у необхідності інтенсифікації не тільки економічної, а й культурно та гуманітарної співпраці.