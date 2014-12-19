Бойовики обстріляли сили АТО біля Щастя з гранатомета - штаб АТО
09:31, 19 грудня 2014Політика
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Ситуація в зоні АТО залишається напруженою, втрати серед українських військових уточнюються.
REUTERS
Про це повідомляє прес-центр АТО у Facebook.
«Розпочинаючи з 18:20 і до 00:35 терористи зі стрілецької зброї обстріляли наших військових в районі населених пунктів Майорськ, Рідкодуб, Чорнухине, Новогригорівка, а в районі Щастя застосували гранатомет», - йдеться у повідомленні.
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Втрати серед українських військових уточнюються.
Раніше повідомлялось, що на південь від Донецька триває перегрупування зосереджених на флангових позиціях Старогнатівського плацдарму формувань бойовиків і підрозділів російських найманців.
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