Бойовики обстріляли сили АТО біля Щастя з гранатомета - штаб АТО

Про це повідомляє прес-центр АТО у Facebook.

«Розпочинаючи з 18:20 і до 00:35 терористи зі стрілецької зброї обстріляли наших військових в районі населених пунктів Майорськ, Рідкодуб, Чорнухине, Новогригорівка, а в районі Щастя застосували гранатомет», - йдеться у повідомленні.

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Втрати серед українських військових уточнюються.

Раніше повідомлялось, що на південь від Донецька триває перегрупування зосереджених на флангових позиціях Старогнатівського плацдарму формувань бойовиків і підрозділів російських найманців.