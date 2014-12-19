"Спікер" парламенту Севастополя Чалий зізнався у підготовці анексії Криму ще з 2004 року
Чалий заявив, що втеча Януковича стала для нього шансом почати окупацію Криму Росією.
Нелегітимний голова парламенту окупованого Росією Севастополя Олексій Чалий зізнався журналістам, що готував анексію Криму РФ ще з 2004 року, але тоді ситуація "не досягла такого екстриму". Про це він розповів в інтерв'ю газеті "Невское время".
"Так, ми готувалися до цього у 2004 і 2008 роках. Але тоді ситуація не досягла такого екстриму, як в минулому році, коли Янукович відмовився підписати договір про асоціацію з Євросоюзом. Коли в Києві розкручували Майдан, ми тут активно готувалися до майдану-відповіді. Створили громадське об'єднання "Республіка". І потихеньку градус підвищувався: вони там розпалювали ситуацію - і ми тут у відповідь теж розпалювали", - сказав Чалий.
Читайте такожЧубаров закликав депутатів Європарламенту відвідувати Крим, не визнаючи його анексіюВін також заявив, що після розпаду СРСР агітував колег не голосувати за незалежність України на референдумі.
На питання - коли ви вирішили для себе очолити так званий "народний рух" в Севастополі, він відповів: "Було два моменти. Перший - коли було прийнято рішення, що ми воюємо. Це сталося в Австрії, де я дізнався про втечу Януковича. Мені стало зрозуміло: це шанс, який не можна упускати. А другий момент - коли відповідав на питання про мерство (але це вже був спосіб реалізації раніше прийнятого рішення)".
Читайте такожОкупанти виганяють з Криму татар, які повернулися з депортації
При цьому Чалий зізнався, що боявся стати "народним мером" через "небезпеку втягнути людей у війну та невміння керувати містом".