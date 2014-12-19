"Спікер" парламенту Севастополя Чалий зізнався у підготовці анексії Криму ще з 2004 року

Нелегітимний голова парламенту окупованого Росією Севастополя Олексій Чалий зізнався журналістам, що готував анексію Криму РФ ще з 2004 року, але тоді ситуація "не досягла такого екстриму". Про це він розповів в інтерв'ю газеті "Невское время".

"Так, ми готувалися до цього у 2004 і 2008 роках. Але тоді ситуація не досягла такого екстриму, як в минулому році, коли Янукович відмовився підписати договір про асоціацію з Євросоюзом. Коли в Києві розкручували Майдан, ми тут активно готувалися до майдану-відповіді. Створили громадське об'єднання "Республіка". І потихеньку градус підвищувався: вони там розпалювали ситуацію - і ми тут у відповідь теж розпалювали", - сказав Чалий.

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На питання - коли ви вирішили для себе очолити так званий "народний рух" в Севастополі, він відповів: "Було два моменти. Перший - коли було прийнято рішення, що ми воюємо. Це сталося в Австрії, де я дізнався про втечу Януковича. Мені стало зрозуміло: це шанс, який не можна упускати. А другий момент - коли відповідав на питання про мерство (але це вже був спосіб реалізації раніше прийнятого рішення)".

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При цьому Чалий зізнався, що боявся стати "народним мером" через "небезпеку втягнути людей у війну та невміння керувати містом".