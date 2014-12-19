Льотчик цінніший за літак: волонтери збирають на окуляри нічного бачення для миколаївських "Грачів"

Про це повідомляється на сторінці групи у Facebook.

"До 90% всіх авізадач в зоні АТО виконує миколаївська 299 авіаційна бригада. І хоч про це не розповідають в новинах, миколаївські "Грачі" (Су-25) регулярно бувають на бойових вильотах. Бригада 24 години на добу знаходиться у стані повної бойової готовності", - сказано в повідомленні.

Читайте такожВолонтери терміново збирають гроші на тепловізори, які подешевшали через падіння білоруської валюти"Льотчики "Грачів", як, в принципі, льотчики взагалі - це безцінний капітал Збройних Сил. Спеціалістів такого класу одиниці, на їхню підготовку витрачені величезні ресурси. І, ясєн пєнь, льотчик цінніший за літак. Льотчиків треба берегти, як зіницю ока. Тому наша наступна ціль: 10 окулярів нічного бачення для "Грачів", - пишуть волонтери.

Група "Повернись живим" збирається придбати для льотчиків 299-ї бригади 10 окулярів нічного бачення, батареї яких довго тримають заряд і здатні давати чітку картинку на високій швидкості. Попередньо розглядається варіант окулярів Dedal DVS-8-DK3 (покоління 3+).