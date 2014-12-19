У Вищій кваліфікаційній комісії суддів створять дві палати

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив заступник глави Адміністрації президента Олексій Філатов сьогодні на брифінгу в Києві.

За його словами після ухвалення відповідних змін, Вища кваліфікаційна комісія суддів та Вища рада юстиції формуватимуться на повністю прозорій, конкурсній основі.

"Робиться повністю прозорим процес формування ВККС. Запроваджується процедура, за якою кандидати до ВККС мають бути заздалегідь зареєстровані самою ВККС. Інформація про них оприлюднюється таким чином, щоб будь-хто з делегатів відповідного з'їзду мав змогу заздалегідь з нею ознайомитися і визначитися з тим кандидатом, за якого він буде голосувати", - сказав він.

Також за його словами відповідно до запропонованих змін відбудеться реформування устрою Вищої кваліфікаційної комісії: вона матиме дві палати - дисциплінарну та кваліфікаційну і налічуватиме 14 членів (по 7 у кожній палаті), додав він.

Читайте такожРаду можуть позбавити права призначати суддівТі члени цих органів, які не обираються відповідними з’їздами (суддів, адвокатів, науковців), а призначаються, призначатимуться виключно на конкурсній основі, зазначив Філатов.

За словами заступника глави АПУ, за подібним принципом формуватиметься і Вища рада юстиції. "Навіть президент, призначаючи трьох членів Ради юстиції відповідно до права, яке надане йому Конституцією, проводитиме конкурс. Цей конкурс буде відкритим і прозорим, громадськість матиме змогу обговорювати тих кандидатів, серед яких президент буде обирати членів ВРЮ для призначення", - констатував Філатов.