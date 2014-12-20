Порошенко: строковиків не повинні посилати в зону АТО

19:59, 20 грудня 2014
Політика
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Президент України Петро Порошенко вважає, що солдати строкової служби, які будуть призвані в 2015 році, не повинні нести службу в зоні Антитерористичної операції.

Строковиків не посилатимуть в АТО / Фото УНІАН

Про це глава держави заявив під час засідання Ради національної безпеки і оборони, передає кореспондент УНІАН.

«Заборонити направляти призваних в рамках призову до зони проведення АТО. Це де-факто буде просто підготовка якісного резерву», - зазначив президент.

Читайте такожБюджет оборони на 2015 рік становитиме 86 мільярдів гривеньНагадаємо, за підсумками засідання РНБО голова Ради Олександр Турчинов повідомив, що з 2015 року в Україні відновлять призов на строкову військову службу.

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