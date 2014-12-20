З 2015 року відновлять призов до армії

Таке рішення було прийнято на засіданні РНБО, повідомив його секретар Олександр Турчинов.

«Ми не можемо відмовитися, і з 2015 року буде відновлено призов на строкову військову службу. В той же час ми не можемо в умовах фактично ведення війни обмежитись лише одним роком призову, цього недостатньо. Саме тому наші громадяни будуть призиватися на півтора року, виключення будуть тільки для тих, хто має вищу освіту – бакалаври, спеціалісти, магістри. Вони служитимуть упродовж одного року", - сказав він.

Читайте такожУ першому кварталі 2015 року почнеться часткова мобілізація, призваних раніше звільнять у запасКрім того, буде змінено призовний вік.

"Також, враховуючи достатньо складну ситуацію, ми будемо у наступному році будемо призивати не з 18 років, а з 20-ти: тобто під призов на строкову військову службу потраплятимуть молоді люди з 20 до 27 років. Хлопців по 18-19 років призивати не будемо», - зазначив Турчинов.