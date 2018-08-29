У Держдепі відреагували на інформацію щодо можливих закупок систем ППО Україною

Про зацікавленість України в таких системах повідомив посол у США Валерій Чалий.

Державний департамент США не коментуватиме угоду щодо можливої купівлі Україною американським систем протиповітряної оборони, про що раніше заявив посол України у США Валерій Чалий.

Про це повідомляє Українська служба "Голосу Америки".

"У відповідності до офіційної політики Державного департаменту, ми не коментуємо потенційні угоди щодо продажу, або передачі зброї та угоди, які перебувають на стадії узгодження - до того, як щодо них буде офіційно поінформовано Конгрес США", - відповіли у відомстві.

У Держдепі також заявили, що США раніше надали Україні оборонні озброєння та амуніцію, щоб вона могла захистити свій суверенітет та територіальну цілісність.

"Як ми завжди заявляли, Україна є суверенною країною і має право захищати себе. Дана допомога включає в себе озброєння та амуніцію і є оборонною за своєю суттю. США підтримують Мінські угоди, як шлях уперед у східній Україні. Вирішення цього конфлікту повинно бути дипломатичним", - заявили у Державному департаменті США.

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Нагадаємо, посол України у США Валерій Чалий заявив, шро Україна офіційно звернулася до Сполучених Штатів Америки з пропозицією про купівлю систем протиповітряної оборони. За його словами, для армії необхідні мінімум три комплекси ППО. Вартість кожного складає близько 750 млн доларів, тож загальна сума можливої угоди перевищить 2 млрд доларів. "Наші потреби наступного періоду, на мій погляд, це морський простір, військово-повітряний простір. Це те, без чого ми просто не зможемо забезпечити оборону країни", - пояснив посол.

Пізніше Чалий в ефірі Радіо Свобода заявив, що ЗМІ неправильно інтерпретували його слова про запит України на закупівлю військової техніки або озброєння у США. "На жаль, багато ЗМІ неправильно інтерпретували те, що я говорив, зв'язавши шматки з різних частин інтерв'ю. Дійсно, те, що ми постійно ведемо цю роботу, - це правда. Але говорити, що є конкретний запит і на скільки (систем ППО) - по-перше, це закрита інформація, але робота ведеться, і вона буде продовжуватися", - сказав посол.