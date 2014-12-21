Яценюк: Серйозні реформи - наш останній шанс
Прем'єр-міністр України Арсенії Яценюк заявив, що вступ до ЄС "залишається найбільшою мрією України", а "серйозні реформи – останній шанс" для Києва
Про це глава українського уряду сказав в інтерв'ю німецькому журналу Der Spiegel, передає Deutsche Welle.
"І ми знаємо, що для цього (вступу до ЄС, – Ред.), звісно, потрібні успішні реформи в Україні, навіть якщо вони болючі", - зазначив Яценюк.
За його словами, "найбільший козир" у цьому процесі – це українська молодь, яка хоче до Європи.
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Яценюк також відзначив те, що США та Євросоюз продемонстрували велику міру згуртованості в політиці щодо Кремля, зокрема, запровадження санкцій.
На думку глави українського уряду, "Захід робить, що може" в цій ситуації, зважаючи на "обмежене поле для маневрів стосовно Путіна".
"Він (Путін, – Ред.) думав, що зможе розколоти ЄС, але ЄС навпаки запровадив і посилив санкції", - підкреслив Яценюк.