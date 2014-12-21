Яценюк: Серйозні реформи - наш останній шанс

Про це глава українського уряду сказав в інтерв'ю німецькому журналу Der Spiegel, передає Deutsche Welle.

"І ми знаємо, що для цього (вступу до ЄС, – Ред.), звісно, потрібні успішні реформи в Україні, навіть якщо вони болючі", - зазначив Яценюк.

За його словами, "найбільший козир" у цьому процесі – це українська молодь, яка хоче до Європи.

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Яценюк також відзначив те, що США та Євросоюз продемонстрували велику міру згуртованості в політиці щодо Кремля, зокрема, запровадження санкцій.

На думку глави українського уряду, "Захід робить, що може" в цій ситуації, зважаючи на "обмежене поле для маневрів стосовно Путіна".

"Він (Путін, – Ред.) думав, що зможе розколоти ЄС, але ЄС навпаки запровадив і посилив санкції", - підкреслив Яценюк.