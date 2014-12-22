Порошенко подякував США за санкції у зв`язку з анексією Криму

07:20, 22 грудня 2014
Політика
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Петро Порошенко підкреслив важливість підписання Президентом Сполучених Штатів Америки Бараком Обамою прийнятого Конгресом Акту на підтримку свободи України та привітав солідарну з Україною позицію США щодо запроваджених додаткових санкцій у зв`язку з анексією Криму.

REUTERS

Співрозмовники також обговорили координацію дій для надання Україні пакету фінансової допомоги з боку США, ЄС та міжнародних фінансових організацій, яка дозволить створити надійну основу для швидких та ефективних кроків з впровадження реформ, повідомляє прес-служба президента.

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Президент Порошенко та Віце-президент Байден домовились продовжити координацію дій щодо реалізації Мирного плану врегулювання ситуації на Донбасі та фінансово-економічної взаємодії.

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