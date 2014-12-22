Кабмін дозволив Яценюку в екстрених ситуаціях вносити проекти рішень без Мін'юсту
11:03, 22 грудня 2014Політика
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Кабмін дозволив прем'єр-міністру у невідкладних випадках вносити на розгляд Кабміну проекти рішень без експертизи Мін'юсту.
Прем'єр може внести на розгляд проект без проведення правової експертизи / УНІАН
Про це йдеться в постанові №704 від 19 грудня.
Цією постановою вносяться зміни до регламенту.
Відповідно до змін, у невідкладних випадках прем'єр-міністр чи міністр за погодженням з прем'єром може внести на розгляд Кабміну проект акту "без дотримання вимог цього Регламенту щодо погодження і консультацій, проведення правової експертизи Мін’юстом, розгляду на засіданні урядового комітету".
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Такий проект акта ставиться на голосування і в разі його прийняття опрацьовується секретаріатом Кабінету міністрів без зміни його по суті.
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