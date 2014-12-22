Кабмін дозволив Яценюку в екстрених ситуаціях вносити проекти рішень без Мін'юсту

Про це йдеться в постанові №704 від 19 грудня.

Цією постановою вносяться зміни до регламенту.

Відповідно до змін, у невідкладних випадках прем'єр-міністр чи міністр за погодженням з прем'єром може внести на розгляд Кабміну проект акту "без дотримання вимог цього Регламенту щодо погодження і консультацій, проведення правової експертизи Мін’юстом, розгляду на засіданні урядового комітету".

Читайте такожКабмін оголосив про віялові відключення світла на окупованому бойовиками Донбасі

Такий проект акта ставиться на голосування і в разі його прийняття опрацьовується секретаріатом Кабінету міністрів без зміни його по суті.