Яценюк: Українці травмовані агресією Москви, яка коштувала 5 тисяч життів

Російська агресія щодо України вже забрала життя 5 тисяч осіб, заявив прем’єр-міністр країни Арсеній Яценюк.

Про це він заявив у інтерв’ю німецькому виданню Spiegel, передає Урядовий портал.

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"Ми не тільки постали перед економічною катастрофою та питанням війни і миру. Українці травмовані цією очолюваною Москвою агресією, яка коштувала життів 5000 людей", - заявив він.