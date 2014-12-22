Яценюк: Українці травмовані агресією Москви, яка коштувала 5 тисяч життів
16:07, 22 грудня 2014Політика
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Яценюк розповів німецькому виданню про втрати від російської агресії.
Московська агресія продовжує забирати людські життя / Фото УНІАН
Російська агресія щодо України вже забрала життя 5 тисяч осіб, заявив прем’єр-міністр країни Арсеній Яценюк.
Про це він заявив у інтерв’ю німецькому виданню Spiegel, передає Урядовий портал.
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"Ми не тільки постали перед економічною катастрофою та питанням війни і миру. Українці травмовані цією очолюваною Москвою агресією, яка коштувала життів 5000 людей", - заявив він.
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