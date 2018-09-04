"Свідоме розчленування": у МЗС розкрили плани Росії щодо України

Глава МЗС переконаний, що Росія не прагне реваншу проросійських сил в Україні, а розчленування України.

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін наголошує, що Російська Федерація прагне і робить для того кроки, аби Україна як незалежна держава перестала існувати.

Про це дипломат сказав в ефірі одного з загальноукраїнських телеканалів.

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“Я вважаю, багато це казав, в тому числі і нашим друзям і партнерам, що насправді Росія прагне не реваншу проросійських сил в Україні. Росія прагне спочатку дестабілізувати, потім послабити Україну, а потім зробити так, щоб нас не існувало”, - наголосив Клімкін.

“Я думаю, що, на жаль, в Росії багато людей, які прекрасно розуміють, що проросійська реальність на сьогодні (в Україні), більше неможлива. Крок в одну сторону , крок в іншу, але проросійська реальність як така, в Україні, вона не є можливою”, - додав він.

"І те, що Росія робить, це не намагання якось зробити тільки реванш або проросійські сили, які б відігравали більше роль. Все те, що робиться, спрямоване саме на свідоме розчленування України. І якщо ви детально проаналізуєте російські кроки, і логіку, і те, що говорять росіяни, це саме стосовно цього. Це кожен має уявити. Це не намагання якось змінити політичний баланс. Це намагання того, щоб у нас України не було", - наголосив Клімкін.

Раніше міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявив, що виступає за запровадження біометричного візового режиму для громадян Російської Федерації з ефективним механізмом контролю осіб, які приїжджатимуть до України з Росії.