Клімкін виступає за запровадження біометричного візового режиму з РФ

Глава МЗС заявив, що має діяти ефективний моніторинг щодо тих росіян ,які прибуватимуть в Україну та подорожуватимуть Україною.

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявляє, що виступає за запровадження біометричного візового режиму для громадян Російської Федерації з ефективним механізмом контролю осіб, які приїжджатимуть до України з Росії.

Про це дипломат сказав в ефірі одного з загальноукраїнських телеканалів.

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“Припустимо, ми запроваджуємо звичайний візовий режим. Що це змінює? Я завжди казав, що нам потрібно не просто комусь ставити печатку “на якій основі, за яких умов”, а контролювати: хто, яким чином відповідно перетинає кордон”, - заявив глава МЗС.

“Для того ми почали біометрику. Для того у майбутньому буде запроваджуватися система квазідозвільна, а потім, звичайно, механізм моніторингу: хто і де пересувається. І з самого початку я сказав, якщо говорити про візовий режим – нам потрібен біометричний візовий режим”, - заявив Клімкін.

Він вважає, що “просто ставити печатки” для сотень тисяч людей, які будуть перетинати кордон з РФ, ефективності для контролю осіб, які приїжджатимуть в Україну, не принесе.

“І от в цьому напрямку саме поступово маємо рухатися, а не маніпулювати якимись абстрактними гаслами”, - сказав Клімкін.

Як повідомляв УНІАН, Україна з 1 січня 2018 року на кордоні у 157 міжнародних та міждержавних пунктах пропуску запровадила біометричний контроль для іноземців.

Біометричний контроль на кордоні діє для громадян 71 країни, звідки можуть виходити загрози для українців та національної безпеки України.

21 грудня 2017 року в аеропорту «Київ» за участі керівництва Ради національної безпеки та оборони, Міністерства внутрішніх справ і Державної прикордонної служби було презентовано систему фіксації біометричних даних іноземців та осіб без громадянства. Інформація з системи передаватиметься до Національної системи верифікації та ідентифікації громадян України, іноземців та осіб без громадянства.

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олександр Турчинов зауважив, що рішення щодо посилення контролю при перетині кордону громадянами, а також особами без громадянства насамперед стосується громадян Російської Федерації, через кордон з якою на територію України потрапляють шпигуни, диверсанти і провокатори.

«Кабінет Міністрів за дорученням РНБО затвердив перелік країн міграційного ризику. Серед цих країн найбільшу проблему ми маємо з Російською Федерацією. І наступного року вона буде вирішуватися», – зазначив Турчинов.

21 грудня голова Державної прикордонної служби України Петро Цигикал заявив, що усі пункти пропуску на кордоні з Росією та авіаційні пункти пропуску вже обладнані системою фіксації біометричних даних.