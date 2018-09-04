Меркель особисто голосувала за членство України в НАТО - посол у Німеччині
Канцлер Німеччини Ангела Меркель особисто голосувала за членство України в НАТО.
Про це заявив посол України в Німеччині Андрій Мельник в інтерв'ю «Європейській правді».
За його словами, переважна більшість успіхів нашої держави на шляху до євроінтеграції є заслугою Меркель.
«Саме вона була двигуном санкцій, коли переконалася, що словами Путіна не зупинити. Саме вона ініціювала „нормандський формат“ і вела жорсткі переговори з президентом РФ у Мінську», — заявив Мельник.
Читайте такожМеркель: Україна і Грузія мають найбільшу європейську перспективу
Він зазначив, що немає жодного лідера в світі, з яким би канцлер Меркель за останні чотири роки більше розмовляла по телефону і частіше зустрічалася, ніж з президентом Порошенко. Крім того, саме Меркель ініціювала Мінський процес.
На питання про те, чи підтримає Німеччина рух України до членства в НАТО, Мельник відповів, що варто згадати про рішення, прийняте на саміті в Бухаресті.
«Саміт НАТО в Бухаресті, ухвалив, що Україна буде членом НАТО. За це голосувала особисто Меркель, яка тоді була федеральним канцлером. Це — рішення, яке зафіксоване на папері», — нагадав посол.
Як повідомляв УНІАН, Меркель на початку листопада відвідає Україну. Президент України переконаний, що візит канцлера ФРН свідчить про розвиток взаємовигідного партнерства з Україною.