Меркель особисто голосувала за членство України в НАТО - посол у Німеччині

За словами посла, переважна більшість успіхів нашої держави на шляху до євроінтеграції є заслугою Меркель.

Канцлер Німеччини Ангела Меркель особисто голосувала за членство України в НАТО.

Про це заявив посол України в Німеччині Андрій Мельник в інтерв'ю «Європейській правді».

За його словами, переважна більшість успіхів нашої держави на шляху до євроінтеграції є заслугою Меркель.

«Саме вона була двигуном санкцій, коли переконалася, що словами Путіна не зупинити. Саме вона ініціювала „нормандський формат“ і вела жорсткі переговори з президентом РФ у Мінську», — заявив Мельник.

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Він зазначив, що немає жодного лідера в світі, з яким би канцлер Меркель за останні чотири роки більше розмовляла по телефону і частіше зустрічалася, ніж з президентом Порошенко. Крім того, саме Меркель ініціювала Мінський процес.

На питання про те, чи підтримає Німеччина рух України до членства в НАТО, Мельник відповів, що варто згадати про рішення, прийняте на саміті в Бухаресті.

«Саміт НАТО в Бухаресті, ухвалив, що Україна буде членом НАТО. За це голосувала особисто Меркель, яка тоді була федеральним канцлером. Це — рішення, яке зафіксоване на папері», — нагадав посол.

Як повідомляв УНІАН, Меркель на початку листопада відвідає Україну. Президент України переконаний, що візит канцлера ФРН свідчить про розвиток взаємовигідного партнерства з Україною.