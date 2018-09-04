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НФ: слід дати жорстку відповідь на провокації Росії в Азовському морі (відео)

12:40, 04 вересня 2018
Політика
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Бурбак: Слід дати жорстку відповідь на провокації Росії в Азовському морі / Фото УНІАН

"Ми маємо дати відповідь на чергові провокації Росії проти України в Азовському морі. Відповіддю на морську блокаду України має бути нарощення нашої військової присутності", - наголосив Максим Бурбак.

"Посилення економічних санкції з боку світової спільноти – ціна, яку має заплатити Росія.  І обговорення цієї проблеми необхідно виносити на найвищий міжнародний рівень", - підкреслив керівник фракції.

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