НФ: слід дати жорстку відповідь на провокації Росії в Азовському морі (відео)

Фракція "Народний фронт" вимагає жорстко протидіяти черговим провокаціям Росії проти України в Азовському морі.

Про це заявив керівник фракції Максим Бурбак з парламентської трибуни.

"Ми маємо дати відповідь на чергові провокації Росії проти України в Азовському морі. Відповіддю на морську блокаду України має бути нарощення нашої військової присутності", - наголосив Максим Бурбак.

"Посилення економічних санкції з боку світової спільноти – ціна, яку має заплатити Росія. І обговорення цієї проблеми необхідно виносити на найвищий міжнародний рівень", - підкреслив керівник фракції.