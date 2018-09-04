НФ: слід дати жорстку відповідь на провокації Росії в Азовському морі (відео)
12:40, 04 вересня 2018Політика
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Фракція "Народний фронт" вимагає жорстко протидіяти черговим провокаціям Росії проти України в Азовському морі.
Бурбак: Слід дати жорстку відповідь на провокації Росії в Азовському морі / Фото УНІАН
Про це заявив керівник фракції Максим Бурбак з парламентської трибуни.
"Ми маємо дати відповідь на чергові провокації Росії проти України в Азовському морі. Відповіддю на морську блокаду України має бути нарощення нашої військової присутності", - наголосив Максим Бурбак.
"Посилення економічних санкції з боку світової спільноти – ціна, яку має заплатити Росія. І обговорення цієї проблеми необхідно виносити на найвищий міжнародний рівень", - підкреслив керівник фракції.
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