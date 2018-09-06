Хомутиннік розкритикував роботу в.о. голови Фонду держмайна

Хомутиннік заявив, що не має відношення до діяльності Трубарова

Співголова депутатської групи "Партія "Відродження", народний депутат України Віталій Хомутиннік спростував інформацію, що має будь-яке відношення до діяльності Віталія Трубарова на посаді виконуючого обов’язки голови Фонду державного майна України.

Про це він повідомив сьогодні, у кулуарах парламенту, відповідаючи на питання журналістів.

"Це взагалі якась нісенітниця. Його кандидатура від самого початку не відповідала ні професійним критеріям, ні українському законодавству. Адже виконувати обов’язки на час відсутності голови фонду може тільки його заступник. А Віталій Трубаров на той момент займав посаду голови апарату. Але його все одно призначили, як заявляли в уряді, тимчасово. Та, як бачимо, пауза затягнулася і сьогодні уже минув рівно рік, як було призначено Трубарова. Через це я вже звернувся до прем’єр-міністра з проханням подати до парламенту подання на призначення нового керівника Фонду або призначити більш ефективного виконуючого обов’язки голови”, - заявив Хомутиннік.

Нардеп також розкритикував роботу Трубарова на посаді в.о. голови Фонду держмайна.

"На мою думку, не можна довіряти такі серйозні державні посади аби-кому. Це те ж саме якби країною замість прем’єр-міністра у разі його відсутності керувала його секретарка, яка до цього відповідала за канцеляцію і документообіг. У такому випадку краще вже призначати охоронця, який хоча б оберігав державне майно. Як результат, у випадку з Фондом бачимо, що діючий виконуючий обов’язки голови вже провалив план приватизації за перше півріччя 2018 року. Він зміг заробити для держбюджету лише 0,2% від запланових на рік надходжень", - сказав Хомутиннік.

Нагадаємо, Кабінет міністрів України 6 вересня 2017 року призначив виконувача обов’язки голови Фонду держмайна Віталія Трубарова, який з квітня обіймав посаду керівника апарату фонду. Голова фонду призначається і звільняється президентом за згодою Верховної ради.