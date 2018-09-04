Астролог назвав найвдаліший день у вересні 2018

11 вересня, за словами астролога, можна починати масштабні проекти.

Найцікавішою і найбільш вдалою датою цього місяця обіцяє стати 11 вересня.

Про це відомий український астролог Влад Росс розповів у коментарі "Главреду".

Читайте такожПопередження для Риб й вдалий час для Овнів: з'явився прогноз на вересень для всіх знаків зодіаку

"Незважаючи на те, що дата 11 вересня у всіх в першу чергу асоціюється з трагічною подією – днем трагедії з вежами-близнюками у США. Однак саме в цьому році 11 вересня розташування планет на небі буде прекрасним, тому сміливо можна починати в цей день щось масштабне й чудове", - зазначив він.

Астролог додав, що з 11 вересня почнеться дуже динамічний і насичений період, коли можуть активно реалізовуватися плани і проекти, створюватися нововведення.

"Якщо ви давно планували придбати автомобіль, то цей період буде ідеальним", - сказав він.

Раніше астролог Влад Росс заявляв, що улюбленцями вересня стануть Леви, Водолії, Скорпіони і Тельці.