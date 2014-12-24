У Тернополі посадовця облили зеленкою та запхали в сміттєвий бак

Там у контейнер запхнули т.в.о. керівника управління архітектурно-будівельної інспекції Михайла Горішнього, йдеться в сюжеті ТСН.

Посаду він обійняв менше двох тижнів тому, але активісти вимагають від чиновника заяву на звільнення. Бо саме йому закидають хаотичну забудову міста та скандальне будівництво на території однієї зі шкіл.

Звільнитися добровільно Горішній відмовився. Тоді його винесли з кабінету на подвір'я, закинули у сміттєвий бак, облили зеленкою, а опісля ще й повозили по вулиці.