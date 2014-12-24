Янукович вважає, що досі був би президентом, якби підписав асоціацію

Про це він сказав в інтерв'ю російській газеті «Аргументы и факты» від 24 грудня.

«Рішення (відмовитися від підписання Угоди про асоціацію - УНІАН) було викликане усвідомленням величезних економічних втрат, яких могла зазнати Україна. Звичайно, якби я підписав цю угода у Вільнюсі, напевне досі я займав би президентський кабінет і керував би країною. Західні лідери з радістю зустрічалися б зі мною і хвалили б за «правильне рішення». Я навіть мав би великі шанси бути обраним на другий термін», - сказав Янукович.

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За його словами, цього було б досягнуто ціною банкрутства половини української промисловості і неминучого значного падіння рівня життя населення.

«Ми розуміли, що в економіці України виникнуть великі труднощі після підписання угоди. Ми могли підписати її тільки за умови компенсації наших втрат, які могли виникнути від проблем у торгівлі з Росією. Перехід України на технічні стандарти ЄС у машинобудуванні, значне підняття дотацій у сільському господарстві до рівня ЄС - ці й маса інших питань були непольними для України», - сказав Янукович.

За його словами, європейські політики, наполягаючи на швидкому підписанні угоди, навідріз відмовлялися надати будь-яку компенсацію і переглянути економічну частину угоди з урахуванням пропозицій України. Зокрема шляхом розгляду вузьких проблем у форматі Україна - ЄС - Росія, додав Янукович.

Довідка УНІАН. Після відмови Януковича від підписання Угоди про асоціацію з Євросоюзом у листопаді 2013 року на центральних вулицях Києва й інших міст України почалися масові акції протесту. Подальша ескалація протистояння призвела до вимог відставки уряду і президента країни, а також до зіткнень протестувальників із співробітниками правоохоронних органів. У лютому цього року під час зіткнень протестувальників із силовиками в центрі Києва загинули більш як сто людей, сотні були поранені.

22 лютого Верховна Рада усунула Януковича з посади президента. Він назвав це державним переворотом.

3 квітня в.о. генпрокурора Олег Махніцький повідомив, що наказ про застосування зброї щодо мітингувальників у центрі Києва 20 лютого видавав екс-президент Янукович через свою адміністрацію, МВС і СБУ.

Україна і Євросоюз підписали політичну частину Угоди про асоціацію 21 березня 2014 року, відклавши підписання її економічної частини, яка включає положення про створення зони вільної торгівлі, до обрання в Украиїні нового президента.

Після обрання президентом України Петро Порошенко підписав Угоду про асоціацію з ЄС в повному обсягу 27 червня.