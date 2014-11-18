У Росії не зізнаються, що дали Януковичу громадянство
21:18, 18 листопада 2014Політика
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Глава ФМС Росії Костянтин Ромодановський не має інформації про те, чи отримав Віктор Янукович російське громадянство.
Екс-президент Янукович / УНІАН
"Я таких даних не маю", - сказав Ромодановський, відповідаючи на запитання журналістів у кулуарах другого "Форуму дій", який проходить у Москві, повідомляє ТАСС.
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Він також не став коментувати інформацію про те, чи звертався Янукович за отриманням російського громадянства.
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