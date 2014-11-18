У Росії не зізнаються, що дали Януковичу громадянство

"Я таких даних не маю", - сказав Ромодановський, відповідаючи на запитання журналістів у кулуарах другого "Форуму дій", який проходить у Москві, повідомляє ТАСС.

Читайте такожСин Януковича розповів про напружений графік батька в Росії

Він також не став коментувати інформацію про те, чи звертався Янукович за отриманням російського громадянства.