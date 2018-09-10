На засіданні ОБСЄ в Польщі активісти влаштували мовчазну акцію на підтримку Сенцова (фото)
16:54, 10 вересня 2018Політика
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На засіданні ОБСЄ у Варшаві активісти провели акцію мовчазного протесту на підтримку ув'язненого в РФ українського режисера Олега Сенцова.
REUTERS
У Варшаві активісти з захисту прав людини провели акцію протесту під час міжнародної конференції ОБСЄ. Про це повідомив у Twitter український посол у Польщі Андрій Дещиця.
"Щорічна нарада з людського виміру ОБСЄ у Варшаві розпочалася. На офіційному відкритті відбулася акція громадських активістів за звільнення політв’язнів в Росії ", - йдеться в повідомленні.
Учасники мовчазної акції прийшли на захід у білих футболках із написом #SaveOlegSentsov.
Щорічна нарада з людського виміру ОБСЄ у Варшаві розпочалася. На офіційному відкритті відбулася акція громадських активістів за звільнення політв’язнів в Росії #SaveOlegSentsov#LetMyPeopleGo#FreeSentsov#HDIM2018pic.twitter.com/tp6fRUksrH— Andrii Deshchytsia (@ADeshchytsia) September 10, 2018
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