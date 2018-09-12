В окупованому Криму за тривогою підняли військові літаки
В окупованому Криму два з'єднання морської авіації Чорноморського флоту Росії підняли за тривогою в рамках навчань.
Про це повідомив начальник прес-служби Південного військового округу полковник Вадим Астаф'єв, передає "Крим.Реалії".
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Він зазначив, що за задумом навчання, льотчикам потрібно виявити і знищити низкуоб'єктів як на суші, так і в акваторії Чорного моря.
"З цією метою з двох аеродромів підняті в небо літаки-розвідники Су-24МР, багатоцільові винищувачі Су-30СМ, тактичні фронтові бомбардувальники Су-24М, а також протичовнові літаки Бе-12 та вертольотів Ка-27ПЛ", – уточнив він.
Астаф'єв додав, що в умовах протидії засобів ППО й радіоелектронної боротьби умовного противника екіпажам необхідно виявити підводний човен, знищити надводні кораблі і вивести з ладу аеродроми умовного противника.
Після анексії Криму в 2014 році Росія проводить регулярні військові навчання на півострові. У Генштабі України дії російських військових в окупованому Криму називають незаконними.