Після Азовського моря Росія може заблокувати судна у Чорному – дипломат

За даними Держприкордонслужби України, Росія затримала понад 150 суден, що прямували до українських портів у Азовському морі.

Після блокування українських суден в Азовському морі подібна загроза з боку Росії може виникнути й у Чорному. Про це заявив голова правління фонду «Майдан закордонних справ», очільник Київської міської організації УКРОПу Богдан Яременко в ефірі телеканалу ZIK.

«Щось подібне може відбутися в Чорному морі – між західним узбережжям Криму і материковою частиною України. Там, де росіяни під прикриттям військових навчань, стрільб тощо починають обмежувати судноплавство, де вони розширили свою військову присутність за рахунок створення фактично непостійних військових баз на місці видобування вуглеводнів, де перебувають військові підрозділи, біля яких чергують військові судна Російської Федерації», – зауважив Богдан Яременко.

Він пояснив, що ситуація в Азовському морі склалася не через будівництво Керченського мосту. Навіть і без нього Росія могла застосувати заходи, використовуючи договірну базу з Україною, яка дає право військовим і безпековим суднам РФ перебувати в акваторії Азовського моря.

За його словами, Керченський міст – це технічна перешкода, а не причина, яку Росія використовує для затримки українських суден. І попри те, що на початку його будівництва у 2014 році експерти прогнозували такі сценарії, українська сторона не зробила нічого, аби їм завадити.

«На сьогодні ми ще теоретично маємо шанси упередити щось подібне в Чорному морі», – зазначив укропівець.

За даними Держприкордонслужби України, Росія затримала понад 150 суден, що прямували до українських портів у Азовському морі. Водночас до портів РФ судна йдуть без затримок. Через те що російська сторона затягує дозвіл на проходження Керченською протокою, суднам доводиться чекати по декілька днів.