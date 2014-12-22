Турчинов спростував повідомлення ОБСЄ про спільне з Росією патрулювання окупованих територій

Про це, як повідомили УНІАН у прес-службі Ради національної безпеки і оборони України, сказав секретар РНБО Олександр Турчинов у коментарі журналістам.

За його словами, деякі ЗМІ поширили інформацію щодо «спільного патрулювання тимчасово окупованої території військовими України та Росії».

Читайте такожОБСЄ: Військові України і РФ планують спільний патруль уздовж контрольованих бойовиками територій на Донбасі«Ця інформація не відповідає дійсності. Ми не вважаємо за можливе здійснювати патрулювання української території спільно з тими, хто зі зброєю в руках незаконно перейшов наш кордон», - сказав він, додавши, що українські силовики мають достатньо сил, щоб забезпечити патрулювання «в будь-якій частині нашої країни».

Як повідомляла прес-служба ОБСЄ 19 грудня, спостерігачі ОБСЄ 18 грудня в Дебальцевому Донецької області провели зустріч з офіцерами українських та російських Збройних сил, які працюють в Об`єднаному (спільному) центрі з контролю та координації щодо спостереження за дотриманням припинення вогню, а саме: українським генерал-майором Олександром Розмазніним та російським генерал-майором Олександром Вязніковим

Розмазнін заявив, що до 28 грудня працівники центру почнуть спільні патрулі вздовж всіх територій, які контролюються ”ДНР” та ”ЛНР”.