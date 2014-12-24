Антикорупційне бюро може розпочати роботу вже 14 січня - Порошенко

Антикорупційне бюро може розпочати свою діяльність 14 січня наступного року. Про це заявив президент Петро Порошенко на засіданні комітету реформ, повідомляє ТСН.

Умовою цього глава держави вважає призначення керівника бюро Верховною Радою. "Якби ми найближчим часом, в тому числі завтра, поставили на голосування – це дасть можливість 14 січня 2015 року запустити в дію Антикорупційне бюро. Це те, чого від нас чекає наше суспільство і світ", - пояснив президент.

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Порошенко додав, що очікує від парламенту також затвердження складу комісії, котра призначить керівництво бюро. "Можу сказати відверто: мені не соромно ні за одного представника, який пройшов за президентською квотою", - сказав він. Глава держави нагадав, що діяльність Антикорупційного бюро закріплена в меморандумі з Міжнародним валютним фондом, що не дозволяє Україні зволікати в цьому питанні.

Як повідомляв УНІАН, президент України Петро Порошенко призначив трьох членів Конкурсної комісії Національного Антикорупційного бюро. Ними стали визнані правозахисники Рефат Чубаров, Євген Захаров та історик Ярослав Грицак.

Як повідомили УНІАН у прес-службі президента, комісія проводитиме конкурс на посаду директора бюро. Ще по три члени комісії мають призначити парламент та уряд.

"Вважаю, що запропоновані мною члени Комісії з призначення керівництва Антикорупційного бюро стануть моральними орієнтирами для Верховної Ради і Кабінету міністрів у визначенні своїх кандидатів. Кожен з них є совістю нації і авторитетом", - зазначив Порошенко.

Чубаров - голова Меджлісу кримськотатарського народу, президент Всесвітнього конгресу кримських татар. Нині нелегітимна влада Автономної Республіки Крим оголосила його екстремістом та заборонила в'їзд на територію півострова. Нагороджений орденом "За заслуги" ІІ та І ступенів, а також орденом князя Ярослава Мудрого V ступеня.

Захаров - голова правління Української Гельсінської спілки з прав людини, директор Харківської правозахисної групи, член української секції Міжнародного товариства прав людини. Кавалер "Ордену Свободи", ордену "За інтелектуальну відвагу", лауреат премії ім. Василя Стуса.

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Грицак - доктор історичних наук, професор Українського Католицького Університету, директор Інституту історичних досліджень Львівського національного університету ім. І. Франка, перший віце-президент (1999–2005) Міжнародної асоціації україністів, почесний професор НаУКМА. Нагороджений державним орденом " За інтелектуальну відвагу", орденом Республіки Польщі Bene Merito та кількома громадськими преміями.

Як відомо, 14 жовтня Верховна Рада ухвалила Закон України "Про Національне антикорупційне бюро України". 23 жовтня президент підписав цей закон.

Закон передбачає створення спеціального державного правоохоронного органу, завданням якого є протидія кримінальним корупційним правопорушенням, вчиненим вищими посадовими особами, які становлять загрозу національній безпеці.