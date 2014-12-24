Бойовики знову почали обстріл позицій сил АТО з "Градів"

Про це на сторінці в соцмережі повідомляє прес-центр АТО. У повідомленні наголошується, що бойовики вели вогонь з мінометів, автоматичних гранатометів і стрілецької зброї. Одного разу застосували реактивну систему залпового вогню "Град".

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"Зі стрілецької зброї обстріляли Нікішино, а з автоматичного гранатомета - донецький аеропорт і Чорнухіне", - підкреслюється в повідомленні.

Згідно з інформацією, під мінометний обстріл потрапили населені пункти Гранітне, Майорск, Ленінське. В районі села Шуми бойовики використовували як міномети, так і реактивну систему "Град".