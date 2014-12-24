Бойовики знову почали обстріл позицій сил АТО з "Градів"
21:47, 24 грудня 2014Політика
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Протягом сьогоднішнього дня бойовики обстрілювали позиції українських військових у зоні АТО з мінометів, гранатометів і стрілецької зброї.
REUTERS
Про це на сторінці в соцмережі повідомляє прес-центр АТО. У повідомленні наголошується, що бойовики вели вогонь з мінометів, автоматичних гранатометів і стрілецької зброї. Одного разу застосували реактивну систему залпового вогню "Град".
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"Зі стрілецької зброї обстріляли Нікішино, а з автоматичного гранатомета - донецький аеропорт і Чорнухіне", - підкреслюється в повідомленні.
Згідно з інформацією, під мінометний обстріл потрапили населені пункти Гранітне, Майорск, Ленінське. В районі села Шуми бойовики використовували як міномети, так і реактивну систему "Град".
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