Представниками РФ по «лінії розмежування» на Донбасі є офіцери ГРУ - Тимчук

Про це повідомляє керівник «Інформаційного спротиву» Дмитро Тимчук у своєму Facebook.

«Дані російські військовослужбовці вільно пересуваються в районах розташування українських військ. Між тим, серед даних представників РФ ідентифіковані офіцери російської військової розвідки (ГРУ ГШ ЗС РФ)», - пише Тимчук.

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Тим часом, в Куйбишевському районі Донецька командування російсько-терористичних військ активно проводить ротацію особового складу підрозділів, що діють в смузі Піски - Авдіївка. Відзначається поява російських десантників у районі Спартака.

«У районі Трьохізбенки триває накопичення формувань російсько-терористичних військ. Зафіксовано прибуття з району Алчевська ще однієї тактичної групи противника», - повідомляє ІС.

Її чисельність - близько 150 осіб. У складі групи - 4 танки і 6 ББМ. Також відзначено прибуття в даний район 2-х 100-мм протитанкових гармат МТ-12 «Рапіра».