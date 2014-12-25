У Малайзії через повені евакуйовано 90 тисяч осіб

За минулу ніч свої будинки були змушені залишити понад 10 тис. жителів північних і східних штатів країни, передає ТАСС.

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Найбільш важка ситуація склалася в штаті Келантан, де в тимчасові центри евакуйовано близько 32,3 тис. осіб. Підтоплено кілька районів столиці штату міста Кота-Бару. Там паралізовано рух автотранспорту. Рівень води у великих річках там перевищує гранично допустимий на 10 м і продовжує зростати.

У сусідньому штаті Тренгану евакуйовано близько 29 тис. осіб, ще близько 24,3 тис. залишили свої будинки в штаті Паханг. "Найбільша кількість постраждалих відзначається в столиці Паханга місті Куантан, де за минулу ніч в 44 евакуаційних центри доставлені понад 10 тис. осіб", - повідомив представник поліції штату.

Ускладнюється ситуація і в двох інших північних штатах - Перак і Перліс. Там домівки покинули понад 4,5 тис. жителів.

У ряді районів країни припинено залізничне сполучення, яке може бути відновлено не раніше п'ятниці.

Жертвами стихійного лиха стали 4 людини, включаючи одну дитину.

До ліквідації наслідків повені влада залучає не тільки співробітників рятувальних служб, але і особовий склад правоохоронних органів. Правляча в країні партія - Об'єднана малайська національна організація - запропонувала скасувати святкування Нового року у зв'язку з важкою ситуацією в країні.