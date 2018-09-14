У 2014 військові РФ теж були "у відпустці" в Україні – МЗС Великобританії

У Великобританії закликали РФ припинити фейкові телешоу.

Міністр закордонних справ Великобританії Джеремі Хант нагадав про російських військових "у відпустці" в Україні і закликав РФ припинити фейкові телешоу.

Про це він написав у своєму акаунті в Twitter.

Таку реакцію у Ханта викликало інтерв'ю підозрюваних в отруєнні Скрипалів Александра Петрова і Руслана Боширова прокремлівському телеканалу RT.

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"Востаннє російські військові стверджували, що вони у відпустці, під час вторгнення в Україну в 2014 році. Час зупинити фейкові телевізійні шоу – світ розкусив Росію", – написав він.

The last time Russian military claimed to be on holiday was when they invaded Ukraine in 2014. Time to stop the fake TV shows – the world has found Russia out on this pic.twitter.com/PchaF8Grbj — Jeremy Hunt (@Jeremy_Hunt) September 13, 2018

Як повідомляв УНІАН, росіяни Олександр Петров і Руслан Боширов, підозрювані Лондоном у причетності до отруєння подвійного агента Сергія Скрипаля та його доньки Юлії, повідомили про цілі свого візиту до Британії.

Довідка УНІАН. Із 27 лютого 2014 року озброєні люди без розпізнавальних знаків блокували й захоплювали військові, прикордонні та державні об'єкти в Криму.

16 березня нелегітимна влада АРК провела незаконний референдум і заявила, що майже 100% тих, хто взяв у ньому участь, проголосували за приєднання Криму до РФ.

18 березня в Кремлі Путін і представники нелегітимної влади Криму підписали договір між РФ і Республікою Крим про прийняття до Росії Республіки Крим і утворення в складі РФ нових суб'єктів.

Водночас один із лідерів кримських татар Мустафа Джемілєв, виступаючи 31 березня на неформальному засіданні Ради безпеки ООН у Нью-Йорку, назвав референдум у Криму «цинічним», «так званим» і «абсурдним». Джемілєв додав, що, за його даними, в референдумі брали участь не 82% жителів Криму, як повідомляє російська влада, а всього 32,4%.

Практично всі країни світу не визнали територіального розділу України, засудивши дії Кремля.