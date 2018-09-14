Блакитні шпилі Солсбері: користувачі соцмереж висміяли інтерв'ю отруйників Скрипаля (фотожаби)

Зворушлива історія про одностатеву любов російських розвідників Петрова і Боширова до готики в Солсбері стала приводом для "фотожаб" в мережі.

Олександр Петров і Руслан Боширов, підозрювані Британією в отруєнні Сергія Скрипаля та його доньки Юлії, дали інтерв'ю головному редактору пропагандистського російського каналу RT Маргариті Симон'ян.

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За їх словами, вони приїхали в Солсбері, щоб «відірватися» і подивитися на 123-метровий шпиль солсберийського собору, — цю пам'ятку їм нібито рекомендували друзі. Також вони заявили, що при собі у них не було парфумів Nina Ricci, в яких могла перебувати отрута «Новачок».

Користувачі соцмереж висміяли інтерв'ю отруйників Скрипаля порцією "фотожаб":

Нагадаємо, напередодні, 12 вересня, президент Росії Володимир Путін заявив, що підозрюваних у справі про отруєння подвійного агента Сергія Скрипаля та його доньки Юлії в британському Солсбері знайдено.

«Ми знаємо, хто це. Ми їх знайшли », - заявив Путін. «Сподіваюся, вони скоро з'являться і самі все розкажуть, це цивільні люди», - додав він.

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Як повідомляв УНІАН, 4 березня колишнього співробітника російського ГРУ Скрипаля і його дочку Юлію виявили без свідомості в британському місті Солсбері. Слідство прийшло до висновку, що вони були отруєні нервово-паралітичним речовиною типу «Новачок», розробленим в СРСР.

У 2006 році Скрипаль був засуджений в Росії до 13 років позбавлення волі за шпигунство на користь британської розвідки. В 2010 році він отримав притулок у Великобританії в рамках обміну шпигунами між США і РФ. Ситуація навколо отруєння Скрипаля призвела до дипломатичного конфлікту між Британією і РФ. Лондон офіційно звинуватив Москву в причетності до отруєння Скрипаля, його дочки і поліцейського.

5 вересня британська поліція повідомила, що підозрює в отруєнні Скрипаля громадян РФ Олександра Петрова та Руслана Боширова. Міністр безпеки Великобританії Бен Уоллес заявив, що основну відповідальність за отруєння Скрипаля покладає на президента РФ Володимира Путіна. Він зазначив, що Петров і Боширов є співробітниками ГРУ.