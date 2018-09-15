Меркель і Путін говорили про Сенцова
15:51, 15 вересня 2018Політика
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Про це повідомив глава МЗС РФ Сергій Лавров.
Ангела Меркель і Володимир Путін / фото REUTERS
Глава МЗС РФ Сергій Лавров заявив, що президент РФ і канцлер Німеччини "обговорили ситуацію щодо засудженого українського режисера Олега Сенцова".
Про це Лавров заявив на прес-конференції за підсумками переговорів з главою МЗС ФРН Хайко Маасом 14 вересня, повідомляє ТАСС.
За його словами, питання Сенцова "стосується суто гуманітарної сфери".
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"Є законодавчі процедури в РФ, які в даному випадку можна застосувати .... Всі ті, хто турбується про його долю, про це поінформовані", - повідомив Лавров.
Він додав, що РФ "неодноразово публічно інформувала громадськість, в тому числі про стан здоров'я Сенцова, він перебуває під постійним контролем лікарів".
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