Рада на цьому тижні планує перейменувати дві області

Процес перейменування може початися 20 вересня.

Голова Верховної Ради Андрій Парубій заявив про необхідність перейменувати дві області - Кіровоградську і Дніпропетровську. Цей процес може початися 20 вересня.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на засіданні Погоджувальної ради лідерів фракцій та голів комітетів парламенту.

"Вже всі процедури пройшли, і я вважаю, що наш парламент, який почав і здійснив декомунізацію, повинен її завершити також і на рівні Конституції, перейменувавши дві області", - зазначив спікер і додав, що цей процес також може розпочатися 20 вересня.

Як повідомляв УНІАН, у Раді планують перейменувати Дніпропетровську область на Січеславську, а Кіровоградську - на Кропивницьку.