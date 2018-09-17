Філарет розповів, що означає приїзд екзархів у Київ і назвав ймовірні дати ухвалення рішення про томос для УПЦ

Через приїзд екзархів Москва розуміла, що надання томосу православній церкві в Україні – вже незворотний крок, зазначив патріарх.

Патріарх Української православної церкви Київського патріархату Філарет заявив, що рішення про надання томосу про автокефалію православній церкві в Україні має бути ухвалено на синоді Константинопольської церкви 9-11 жовтня.

Читайте такожРозлучення у Христі: РПЦ не братиме участі в структурах, де головує Константинопольський патріархат

Про це він повідомив в інтерв'ю РБК-Україна. Відповідаючи на питання, які завдання стоять перед двома екзархами Константинопольського патріархату, які прибули в Україну, Філарет сказав: "Перш за все, екзархи в розумінні грецької церкви – це представники патріарха або глави церкви". "Двоє призначених Вселенським патріархом екзархів – архієпископ Данило і єпископ Іларіон. Вони будуть представляти Вселенського патріарха в підготовці до майбутнього собору Української церкви. Вони будуть зустрічатися з нами, думаю, і з Українською Автокефальною Православною Церквою, і з Московським патріархатом, і, звичайно, з президентом. Це все відбувається в рамках підготовки до собору, який зберемо ми – ті, хто звернувся до Вселенського патріарха з проханням надати томос про автокефалію Української православної церкви. Але собор відбудеться не раніше, ніж пройде синод Константинопольської церкви, який розгляне питання автокефалії та прийме рішення про надання томосу. Найближча сесія синоду очікується 9-11 жовтня", – заявив Філарет.

За його словами, "собор не може відбутися раніше синоду". "Спочатку Вселенський патріарх приймає рішення про надання томосу, після цього ми скликаємо собор, на соборі фіксується об'єднання всіх трьох церков в єдину помісну автокефальну православну церкву і обирається її предстоятель – патріарх. І тоді вже томос, прийнятий на синоді, буде вручений цьому патріарху", – продовжив глава УПЦ КП. Він додав, що роль екзархів в Україні – сприяти підготовці собору.

"Або вони, або хтось інший, уповноважений Вселенським патріархатом, будуть на соборі для його засвідчення. Собор проходитиме за нашими правилами, згідно з нашим статутом... Наша церква буде грати провідну роль, але і дві інші церкви, які беруть участь у соборі, повинні мати свою гідність", – сказав патріарх Філарет.

На питання, чи впевнений він, що вже на жовтневому синоді буде прийнято рішення про надання томосу, глава УПЦ КП відповів: "Якщо патріарх призначив екзархів, які займаються підготовкою до собору, значить, синод обов'язково буде вирішувати це питання".

Крім цього, Філарет зазначив, що завершити всі процедури з отримання томосу ще до нового року - це цілком реальний сценарій.