У доступних матеріалах справи Манафорта немає згадок про РФ - журналіст

Справа Манафорта, яку розслідує спецпрокурор, вона стосується виключно зовнішнього втручання іноземних сил, в першу чергу Росії.

У переліку документів справи Пола Манафорта, до яких є відкритий доступ, практично немає ніяких згадок про Росію чи російських посадовців.

Про це в ефірі «Громадського» повідомив журналіст «Голосу Америки» Руслан Петричка.

«Перший перелік документів - це сам текст обвинувачення, там багато сторінок тексту. І майже 500 сторінок доказової бази у першому суді, а також текст обвинувачення і буквально декілька додаткових сторінок тексту у суді, який не відбувся через те, що Манафорт визнав себе винним і пішов на угоду зі слідством», - зазначив Петричка.

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Він пояснив, що лише на основі цих матеріалів можна робити висновки про те, яку доказову базу зібрала на Манафорта прокуратура США.

«Там майже немає нічого про Росію. Або немає нічого - або майже нічого. Там є лише про діяльність Манафорта в Україні, з українськими політиками, фігурує прізвище Килимника - людини, яку пов’язують із спецслужбами РФ, і з Дерипаскою (Олегом, російським олігархом). Але прямого зв’язку ніде не прозвучало, тобто якщо ви чуєте якісь коментарі, то це виключно домисли», - наголосив журналіст. «Що пов’язує Манафорта з Росією, то це ця зустрічі у Trump Tower у 2016 році у червні, у розпал передвиборної кампанії, де росіяни ймовірно могли зробити спробу пообіцяти компромат на конкурентку Трампа - Гілларі Клінтон в обмін на якісь речі, які міг обіцяти Трамп», - додав Петричка.

«Справа Манафорта, яку розслідує спецпрокурор, вона стосується виключно зовнішнього втручання іноземних сил, в першу чергу Росії. Манафорт фігурує як один із можливих епізодів, через якого могли бути ці втручання. Але невідомо чи вони були… Перший епізод по Манафорту взагалі не стосується втручання Росії чи Трампа, це були тільки фактичні речі про його бізнес», - пояснив журналіст.

Як відомо, колишній голова президентської кампанії Трампа Пол Манафорт погодився визнати провину у звинуваченнях у змові проти США і змові з метою перешкоди правосуддю, пред'явлених йому спеціальним прокурором Робертом Мюллером.