Порошенко закликав ВР ухвалити бюджет-2015: "час дати відповідь на серйозні виклики"

Як повідомили УНІАН у прес-службі президента, про це він сказав на зустрічі з керівництвом фракцій коаліції за участі голови Верховної Ради Володимира Гройсмана та прем’єр-міністра Арсенія Яценюка.

Глава держави наголосив на необхідності прийняття державного бюджету України на 2015 рік у найближчі дні.

На початку зустрічі президент наголосив на тому, що зараз для України настав визначальний час.

«Час дати відповідь на серйозні виклики, які стоять сьогодні перед державою: збереження суверенітету, територіальної цілісності, незалежності та забезпечення оборони держави», - сказав він.

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«Для цього нам потрібен бюджет і гроші. Потрібно негайно зробити все для успішного затвердження бюджету 2015 року», – додав президент.

Президент закликає депутатів зробити все для затвердження Бюджету–2015 http://t.co/EDyGHVFSTkpic.twitter.com/5eZfVzwivQ — APU (@APUkraine) December 26, 2014

Порошенко також закликав прийняти законопроекти, які дозволять створити справедливу судову систему. Відповідний проект "Про забезпечення права на справедливий суд" він вже вніс на розгляд Верховної Ради. Цей законопроект передбачає переатестацію суддів, їхнє конкурсне призначення, додатковий контроль за їхнім майновим станом та посилення дисциплінарної відповідальності.

Глава держави також наголосив на необхідності прийняття змін до закону про прокуратуру.

«Потрібна свіжа кров, необхідні люди, не пов'язані багатолітньою круговою порукою, тобто реальне кадрове оновлення», – сказав Порошенко.

Як повідомляв УНІАН, 23 грудня Кабінет міністрів України передав до парламенту пакет із 44 законопроектів, які передбачають внесення змін до чинного податкового, бюджетного, пенсійного, соціального законодавства, на основі якого було розраховано проект бюджету на 2015 рік. Кабмін передбачив у проекті бюджету-2015 прогноз падіння економіки на 4,3% за інфляції 13%. Доходи бюджету встановлені в розмірі 475,240 млрд грн, витрати – 527,194 млрд грн, граничний обсяг дефіциту держбюджету - 63,670 млрд грн.

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23 грудня ВР ухвалила постанову про особливості процедури розгляду і прийняття проекту держбюджету на 2015 рік.

Цим документом передбачено, що 25 грудня парламент розглядає в першому читанні 44 урядові бюджетні законопроекти та зміни до Бюджетного і Податкового кодексу; в неділю, 28 грудня, розглядає їх у другому читанні, а у вівторок, 30 грудня, голосує державний бюджет України.