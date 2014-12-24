У "Народному фронті" аргументували, чому важливо ухвалити бюджет-2015

Сьогодні немає альтернативи ухваленню непопулярного, але необхідного в цих умовах бюджету, який дозволяє виділити 86 млрд на безпеку, підвищити ренти, оподаткувати суспільну діяльність та ввести трансферне ціноутворення.

Про це говориться у розповсюдженій сьогодні заяві заступника керівника парламентської фракції «Народний фронт» Вікторії Сюмар.

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«Бюджет не подобається тим, хто хотів радикальних реформ, тобто скорочення та звільнення всього і всіх, і ще більше не подобається тим, хто постраждає від скорочення соціальних виплат», - зазначила Сюмар.

«Аргументи Уряду для перших: не може країна у війні радикально скоротити податки, бо тоді виникають податкові ями, що унеможливлює як базові соціальні виплати, так і витрати на армію, що робить країну надзвичайно вразливою. Відсутність дієздатної армії та соціальні бунти – це мрія ворога», - заявила народний депутат.

Вона також навела аргументи для другої частини критиків: «країна втратила з Кримом та Донбасом 20% економіки, через війну неможливий приток інвестицій та успішна приватизація».

«Тому альтернативи «затягуванню пасків» та скорочення багатьох пільг не існує», - наголосила Сюмар у своїй заяві.

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Водночас народний депутат звернулася до колег з фракцій коаліції, «які так завзято критикують бюджет»: «Варто нагадати - це наша спільна відповідальність: доопрацювати бюджет та зміни до Податкового кодексу, розробленого коаліційним Урядом, до якого входять представники всіх фракцій коаліції, внести поправки, прийняти бюджет і спільно пояснити людям, чому в нас немає іншого виходу».

На переконання заступника керівника парламентської фракції «Народного фронту», заяви членів коаліції про неприйняття бюджету дають один невтішний політичний сигнал, що коаліції де-факто немає.

«Чергову політичну кризу з розвалом коаліції можемо і не пережити. Іншої альтернативи, аніж як домовитися між собою, в нас немає», - резюмувала народний депутат.