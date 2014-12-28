"Айдарівці" помирилися з побитим ними водієм - Геращенко

Про це розповів радник голови МВС Арсена Авакова, народний депутат України Антон Геращенко.

"Після відомого скандалу на Бориспільській трасі з сутичкою бійців батальйону "Айдар", що перевозили тіла своїх загиблих товаришів, російські лже пропагандистські ЗМІ представили це все як черговий доказ негараздів в Україні. Мовляв добровольчі батальйони займаються беззаконням під самою столицею. Ось, мовляв, до чого призвів Майдан. Так то воно так, та трішечки не так", - написав Геращенко

За його словами, днями начальник УВС Київської області Вадим Троян запросив "на чашку чаю" бійців батальйону "Айдар", які брали участь в сутичці. Також були запрошені потерпілі - "хлопець якого вдарили, і родина, якій пом'яли машину".

Читайте такожВ "Айдарі" пояснили конфлікт на Бориспільській трасі: водій вклинився в колону з "вантажем 200""Поспілкувавшись за чашкою чаю, обидві сторони конфлікту примирилися. Боєць "Айдара" з позивним "Кузя", який вдарив водія Reno, визнав, що був неправий і не мав права брати участь у перекритті дороги і бити інших громадян. Він щиро попросив вибачення у хлопця, якого він вдарив і в сім'ї, машину якої він пошкодив", - написав Геращенко.

"Чесно сказав, що був добу без сну, поки віз тіло загиблого друга і командира. Був злий і роздратований на весь світ. Що йому щиро не зручно за те, що він скоїв. Також Кузя вибачився і за своїх товаришів, які брали участь у сутичці і відразу після похорону поїхали на передову", - розповів депутат.

Потерпілі заявили про те, що вони не мають претензій до Кузі і його товаришів.

Читайте такожЗа фактом бійки на Бориспільській трасі порушено справуОскільки стаття 125 ККУ - "Умисне завдання легких тілесних ушкоджень" - передбачає можливість примирення сторін, то бійці "Айдара" не притягатимуться до кримінальної відповідальності. Матеріальний збиток від пошкодження машини Reno Cangoo буде відшкодовано.

"Сторони цього конфлікту показали, що ми українці, вміємо об'єднуватися, переступати через особисту неприязнь, вміти принести вибачення і домовлятися, а не впиратися рогом", - резюмував Геращенко.