Яценюк: Україна має показати, що в неї є влада, здатна приймати правильні рішення

Як передає кореспондент УНІАН, про це прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк заявив на прес-конференції.

Читайте такожЯценюк: 2014-й рік став роком історичних змінВін наголосив на необхідності "показати країні, що в Україні є уряд, коаліція, які здатні приймати складні, але правильні рішення". "Навіть якщо такі рішення приймаються о 5-й годині ранку", - сказав Яценюк.