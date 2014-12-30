Яценюк: Україна має показати, що в неї є влада, здатна приймати правильні рішення
14:37, 30 грудня 2014Політика
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Україні необхідно показати, що в неї є уряд і парламентська коаліція, здатні приймати складні, але правильні рішення.
REUTERS
Як передає кореспондент УНІАН, про це прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк заявив на прес-конференції.
Читайте такожЯценюк: 2014-й рік став роком історичних змінВін наголосив на необхідності "показати країні, що в Україні є уряд, коаліція, які здатні приймати складні, але правильні рішення". "Навіть якщо такі рішення приймаються о 5-й годині ранку", - сказав Яценюк.
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