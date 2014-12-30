На макрорівні корупції вже немає – Яценюк

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на прес-конференції.

За словами Яценюка, до парламенту було направлено та ухвалено 5 "безпрецедентних законів по боротьбі з корупцією".

"Результатом цього закону є те, що сьогодні вранці мені як прем'єр-міністру прийшов офіційний запит від Державної фіскальної служби: "Шановний пане Яценюк, поясніть, будь ласка, джерела Ваших доходів". І зараз прем'єр-міністр готує офіційну відповідь Державній фіскальній службі", - сказав Яценюк.

Читайте такожДіяльність Антикорупційного бюро має бути відчутна з перших днів - ПорошенкоВін наголосив, що макрокорупцію вдалося подолати "на макрорівні", водночас "на мікрорівні вона існує". "І подолання її можливе декількома шляхами: перший - це виконання всіх законів, які ми прийняли. Другий - це скорочення кількості контролюючих оганів, що ми вже зробили. Третій - це підвищення відповідальності за корупцію. Четверте - заробітня платня. Якщо рівень заробітніх плат в органах, які є корупційними, буде залишатися на цьому рівні, ти це ніяк не побореш", - сказав Яценюк.

На думку прем’єра, макрокорупцію вдалося подолати за рахунок того, що зараз "немає стільки кредитів як за часів Януковича".

"В Китаї смертна кара за корупцію. Кару не відмінили, корупція не закінчилась", - підсумував Яценюк.