Тимошенко пообіцяла Порошенку "політичний кінець" через півроку

Так лідер ВО «Батьківщина» відреагувала на звинувачення лідера фракції БПП, що вона нібито просуває ідеї Кремля в Україні.

Лідер фракції «Батьківщина» Юля Тимошенко заявила, звертаючись до фракції «Блок Петра Порошенка», що чинній владі через 6 місяців настане політичний кінець.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона сказала на засіданні Погоджувальної ради лідерів фракцій та голів комітетів парламенту.

Відповідаючи на звинувачення лідера фракції БПП Артура Герасимова, з якими він виступив на засіданні Погоджувальної ради лідерів фракцій та голів комітетів парламенту.

Герасимов вважає, що Тимошенко «просуває ідеї Кремля» в Україні. Для прикладу він назвав заяву лідера ВО «Батьківщини» про те, що вона в разі перемоги на президентських виборах ліквідує «Нафтогаз України».

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При цьому Герасимов зауважив, що саме «Нафтогаз України» виграв Стокгольмський арбітраж проти «Газпрому».

«Кремль мріє про ліквідацію «Нафтогазу», бо формально не буде кому платити», - додав Герасимов.

Крім того, він звинуватив Тимошенко, що вона нібито своїми заявами перешкоджає українській стороні у веденні переговорів про блокування будівництва «Північного потоку-2».

У відповідь Тимошенко заявила, що Герасимов свій виступ читав з аркушу і це був «темник».

«Зверніть увагу, що він (йдеться про Герасимова – УНІАН) 90% в своєму темнику присвятив дискредитації мого імені і тільки 10% говорив про Україну.

«Це свідчить про те, що Порошенко визначився, хто його головний опонент на президентських виборах», - підкреслила Тимошенко і додала: «Вам, шановні друзі, через 6 місяців (йдеться про президентські вибори – УНІАН) - політичний кінець і вам доведеться відповідати за кожний злочин, який ви скоїли проти українського народу».