Гриценко вважає, що ціну на газ треба врівноважити орендою для флоту Росії

Голова Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки і оборони, член фракції “Наша Україна – Народна самооборона” Анатолій ГРИЦЕНКО вважає, що питання газу і Чорноморського флоту у переговорах з Росією треба вирішувати "або по-братськи, або по справедливості".

Як передає кореспондент УНІАН, про це А.ГРИЦЕНКО заявив у Житомирі.

«Коли Росія в односторонньому порядку ставить питання про підвищення ціни на газ, то ми маємо повне право поставити питання про підвищення плати за оренду наших земель флотом Росії», - сказав А.ГРИЦЕНКО.

Він зазначив, що, за приблизними оцінками, Росія має платити близько 2 млрд. дол. США за оренду об’єктів у Криму, тоді як платить вона значно менше. За словами голови Комітету ВР, така ситуація "не на користь Україні". "Однак українські чиновники бояться офіційно ставити це питання перед Росією", – зауважив А.ГРИЦЕНКО.

На його ж думку, питання оренди українських земель Чорноморським флотом Росії "належить до пріоритетів України".

Водночас депутат переконаний, що якщо "Чорноморський флот – по-братськи, за копійки", то й за газ Україна має платити ціну, яка була до 2005 року – 50 доларів за тисячу кубометрів. "А якщо по-ринковому, то давайте зробимо і згадану оренду по-ринковому", – наголосив А.ГРИЦЕНКО.