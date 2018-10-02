Парубій каже, що на Майдані був запасний план

Cуть запасного плану, за словами Парубія, полягала в тому, щоб організувати спротив у Львові.

Спікер Верховної Ради Андрій Парубій, який був керівником самооборони Євромайдану, заявляє, що в активістів був запасний план на випадок, якщо не вдасться втримати Майдан.

"Коли почалися розстріли, не було нарад, тоді вже був бій. Перші смерті – це було щось неймовірно складне. Маса поранених, маса загиблих…. Це була велика трагедія, але наша мета була втримати Майдан. Ніхто не знає, я вперше це кажу, але був запасний план – якщо Майдан не втримається, переїжджати на Західну Україну", - розповів Парубій в інтерв’ю "Українській правді".

За його словами, суть запасного плану полягала в тому, щоб організувати спротив у Львові.

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"Оскільки всі ради і адміністрації Західної України перебували під нашим контролем, ми мали організувати там супротив, у Львові. Коли мене відвезли у лікарню після поранення і газового отруєння ввечері 18-го, мені прийшов сигнал: "Андрію, не вертайся на Майдан, зразу їдь у Львів, організовуй там штаб", - розповів спікер ВР.

Він відмовився розповісти, хто це писав, лише запевнив, що вирішив не здаватися.

"Прізвище не називатиму. Я сказав: "Це мій Майдан, я нікуди звідси не поїду". Зірвав крапельниці та повернувся на Майдан. Всі наші сили були спрямовані на те, щоб його втримати", - сказав Парубій.

"Ідея про переїзд до Львова була в дуже вузькому колі. І я навіть не знаю, чи достатньо коректно роблю, коли про це говорю. Якби нас тоді давили танками, ми мали б відступати. Але не могли просто розійтися", - додав він.

Парубій зазначив, що у майданівців було відчуття, що вони переможуть.