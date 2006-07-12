БЮТ просить ”Нашу Україну” відмовитись від переговорів з ”донецьким кланом”

Блок Юлії Тимошенко звертається до колег з блоку „Наша Україна” з проханням не вести жодних переговорів про створення так званої „широкої коаліції” з Партією регіонів.

Про це йдеться у зверненні БЮТ, текст якого передано УНІАН.

За словами авторів звернення, “така коаліція стане широкою могилою для української державності”. Тому БЮТ просить “Нашу Україну” утриматися від тимчасових спокус та сумнівних компромісів, адже за такі поступки доведеться розплачуватися втратою України. “Будь-яка консолідація представників „Нашої України” з донецьким кланом освятить акт державної зради і зробить національну катастрофу незворотною. Ми пропонуємо „Нашій Україні” приєднатися до нашої боротьби”, підкреслюється у зверненні.

Як заявляють у БЮТ, «6 липня у Верховній Раді України відбулася державна зрада. В українському парламенті створено кримінально-комуністичну більшість з депутатів Партії регіонів, соціалістів та комуністичної фракції”. “Ті, хто впродовж п’ятнадцяти років знущався на українським народом, ті, кого люди силоміць викинули з можновладних кабінетів під час Народної Революції, рвуться керувати державою знову”, наголошується у зверненні.

На переконання БЮТ, “коаліція, яка заснована кримінально-комуністичними силами на підступництві, зраді, підлості та брудних грошах, з порушенням Конституції, законів України та регламенту діяльності парламенту, ніколи не зможе працювати для України. Адже їхня істинна мета – знищення України, розкол держави, перетворення європейської країни на заповідник для бандитів та олігархів”. “Ще ніколи від самих витоків незалежності Україна не стояла так близько до національної катастрофи. Вони поставили державу на порозі втрати національного суверенітету”, йдеться у зверненні.

З огляду на це, Блок Юлії Тимошенко висловлює готовність докласти всіх зусиль для того, щоб не допустити поновлення панування криміналу в Україні. “Ми – в опозиції до злочинної за своєю суттю комуно-кримінальної більшості і якнайрішучіше встанемо на захист демократичних завоювань та національних інтересів”, наголошується у зверненні.

БЮТ звертається до Президента України Віктора ЮЩЕНКА як до гаранта Конституції з вимогою виконати свій обов’язок і зупинити антиконституційний заколот та кримінально-комуністичну контрреволюцію і негайно проголосити дострокові вибори до Верховної Ради.

Також БЮТ закликає український народ, всіх чесних людей, патріотів підтримати блок у боротьбі. “Ми добре розуміємо, що ви втомилися від зрад з боку тих політиків, яким ще вчора вірили і на яких покладали надії. Але ж сьогодні знову приходить час вибору. І саме у ваших руках доля і майбутнє України”, зазначають БЮТівці, звертаючись до українців.

“Вони підкупили всіх, кого могли підкупити, вони перейшли всі моральні застороги і витоптали ідеали честі та гідності. Вони не бояться нічого, за винятком Українського народу та його праведного гніву. Тільки народ України в змозі зупинити кримінально-комуністичний реванш та врятувати державу від сповзання в безодню реанімованого кучмізму, тоталітаризму і бандитизму”, наголошується у зверненні.