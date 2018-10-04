У Раді пропонують заборонити "русский мир" в Україні

Проповідники «русского мира» вже мріють про політичний реванш, наголошують в УКРОПі.

Вранці 4 жовтня народні депутати від УКРОПу вийшли до трибуни Верховної Ради з вимогою заборонити пропаганду «русского мира» в Україні.

Парламентарі Олександр Шевченко, Тарас Батенко, Ірина Констанкевич, Віктор Шевченко, Олександр Дубінін, Валентин Дідич та інші патріотично налаштовані народні обранці закликали ухвалити законопроект УКРОПу № 9139 «Про внесення змін до Закону України «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки» (щодо засудження та заборони «російського світу» («русского мира») в Україні)».

«Імперська політика «русского мира» обламає свої гнилі зуби об Україну й українців. Ми, депутати Верховної Ради, повинні поставити заслін на шляху російського шовінізму та вирізати ракову пухлину «русского мира», – заявив співавтор законопроекту, учасник президентських праймеріз УКРОПу Олександр Шевченко.

Нардеп зазначив, що ідеологією «русского мира» кремлівське керівництво нині обґрунтовує своє підле вторгнення в Україну. На думку укропівця, за красивою обгорткою прихована пропаганда російського великодержавного шовінізму, імперіалізму, нацизму, розбрату та ненависті.

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«Це був перший елемент підготовки до великої війни проти нас, проти громадян України всіх національностей – українців, росіян, кримських татар, болгар, євреїв, румунів та всіх інших. Тих, хто жив у мирі й злагоді на нашій українській землі», – зауважив нардеп.

Він зазначив, що після тимчасової дезорганізації у 2014 році нині проповідники «русского мира» знову піднімають голову. Наприклад, українці зараз є свідками політичного ренесансу кума Путіна Віктора Медведчука. Його заробітки на монопольному ринку скрапленого газу в Україні використовуються й для диверсійної ідеологічної роботи на території нашої держави.

«Проповідники «русского мира» вже мріють про політичний реванш. Переконаний, що російський фашизм в Україні не пройде», – наголосив укропівець.

Олександр Шевченко нагадав, що реєстрація законопроекту № 9139 у Верховній Раді викликала на російських пропагандистських телеканалах справжню істерику.

«Ідеологія «русского мира» в Україні має бути заборонена. Вона приносить лише страждання всім українцям», – переконаний Олександр Шевченко.

У відповідь на виступ укропівця голова Верховної Ради Андрій Парубій пообіцяв протягом дня запропонувати народним депутатам включити законопроект № 9139 до порядку денного.