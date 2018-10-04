Яценюк і Меркель обговорять питання стримування агресії Росії та підтримки  національного курсу України

Попередня зустріч Анґели Меркель і Арсенія Яценюка відбулася 14 листопада 2016 року

«Поки в нас удома триватиме з’ясування стосунків між головними політичними конкурентами, хтось повинен говорити про справжній портрет України. Таким є бачення нашої команди», - написав Данило Лубківський, заступник міністра закордонних справ України і дипломатичний радник Прем’єр-міністра України Арсенія Яценюка у 2014-2016 роках у своєму Facebook щодо завтрашньої зустрічі Арсенія Яценюка з канцлером Німеччини Ангелою Меркель у Берліні.

Він нагадав, що попередня зустріч Анґели Меркель і Арсенія Яценюка відбулася 14 листопада 2016 року: «За цей час у Німеччині відбулися парламентські вибори і завершилося тривале формування урядової коаліції. Але комунікація між обома командами залишалася незмінною».

Їх діалог зосереджений насамперед на двох питаннях - справі міжнародного стримування агресії Росії та підтримці нашого національного курсу, який розпочався урядами України у 2014-16 роках, підкреслив Данило Лубківський: «Перед цим курсом було і зберігається дуже багато загроз. Цей курс має багатьох сильних противників і ворогів. Але він не має жодних притомних і грамотних альтернатив».

«Наша міжнародна команда ніколи не говорить закордоном з вузької чи персональної точки зору. Це факт, який добре знають наші партнери. Саме тому у наших взаєминах найбільше цінується довіра та бажання донести об’єктивні оцінки», - написав він.

Під час завтрашньої зустрічі Арсенія Яценюка та Ангели Меркель, підкреслив він, йтиметься «про оцінки ситуації в Україні і навколо нашої держави»: «Для Арсенія Яценюка це буде нагода продемонструвати картину настроїв та очікувань українців. Йтиметься не про припущення. Тези ґрунтуватимуться на публічних й аргументованих даних авторитетних соціологічних служб - «Рейтингу», Демініціатив, Центру Разумкова, Київського міжнародного інституту соціології, Інституту Ґеллапа та інших».

Так, нагадав радник Арсенія Яценюка, 70% українців виступають за членство в НАТО. 50% - за членство в ЄС. 80% українців насамперед очікують від членства в ЄС не прямої фінансової вигоди, а ширших можливостей і більшого захисту головних людських цінностей: «Це - винятковий показник».

60-70% українців адекватно називають агресію Росії найбільшою загрозою нашій державі: «62% українців готові воювати за Україну. В Європі такий показник вищий лише у Фінляндії.70% українців вірять, що нам вдасться подолати загрози і труднощі», - зазначив Данило Лубківський.

«Це - дуже красномовні цифри. Вони свідчать про стратегічний вибір України, який не зуміли змінити війна, економічні труднощі чи демагоги», - написав він.

Вибір України мають з повагою розуміти партнери, підкреслив Данило Лубківський: «Його змушені усвідомлювати вороги: цей вибір не вдасться мирно розвернути на новий курс ані Кремлю, ані його політичній агентурі, ані московським медіа в Україні, які вдають з себе українські», - написав радник Арсенія Яценюка.

Данило Лубківський повідомив, що на зустрічах у Берліні Арсеній Яценюк «говоритиме про безпекове становище на Донбасі, Азові і в Криму, про геополітичну загрозу Північного потоку-2, про небезпеку повернення Росії до Парламентської асамблеї Ради Європи, про атмосферу тиску і шантажу, яка насувається на Україну з боку впливових політичних кіл найближчих західних сусідів».

«У Берліні йтиметься і про підготовку до складних, рубіжних, наступних двох років», - написав він.

Команда Арсенія Яценюка, підкреслив Данило Лубківський, «везе до Берліна непрості тези»: «Але мені подобаються наведені цифри. Вони додають надії. Вони відображають стратегічну волю. І це важливіше, ніж будь-що інше», - написав Данило Лубківський.