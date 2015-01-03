Російський диверсант Стрєлков закликав бойовиків тікати з "ЛНР"

Таку заяву Стрєлков зробив після повідомлень про ліквідацію одного з ватажків "ЛНР" Олександра Бєднова з позивним "Бетмен", передає Українська правда.

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"Якщо "Бетмен" і заслуговував на арешт і навіть страту, це треба було робити не шляхом бандитської засідки (навіть якщо організатори даної засідки назвуть її спецоперацією).... закликаю наслідувати те, що зробив сам (залишити територію Донбасу - УП). З повним розумінням, що інший варіант буде кривавий, безглуздий і закінчиться трагічно", - заявив Стрєлков, очевидно звертаючись до інших бойовиків, що прибули воювати на Донбаc.

Разом з тим у соцмережах в групі "ГБР Бетмэн ЛНР ДШРГ "РУСИЧ" вже заявили про те, що з "ЛНР" у зв'язку з останніми подіями почався великий відтік "добровольців з РФ".