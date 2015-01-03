Лідер бойовиків "ЛНР" "Бетмен" загинув у перестрілці з "народною міліцією"

Цю інформацію місцевим журналістам підтвердили в "генпрокуратурі" так званої "ЛНР", ідеться в сюжеті ТСН.

Відомий на Луганщині бойовик потрапив у засідку біля населеного пункту Лутугине. Броньований автомобіль та супроводжувальну машину розстріляли та спалили. Разом із "Бетменом" загинули шість його охоронців.

Читайте такожУ так званій ”ЛНР” обіцяють більше не брати у полон українських військових

"Народна міліція" самопроголошеної "ЛНР" називає лідера терористів бандитом, і тому застрелила його під час затримання.

Українська розвідка підтверджує намагання російських спецслужб установити контроль та єдине командування над розрізненими бандформуваннями.

Тих, хто не підкорюється, знищують, свідчать джерела з окупованих ворогом територій.