Кличко розповів про першу роботу з зарплатою у 80 рублів

На перші зароблені гроші він купив скейт, тому що "це було модно".

Київський міський голова Віталій Кличко, будучи неповнолітнім, підробляв у столиці екскурсоводом.

Про це він розповів в інтерв'ю "Українській правді". Саме цей вид діяльності, за словами Кличка, є його першою професією.

"Працював в Бюро міжнародного молодіжного туризму. У мене був свій автобус і водій в 15 років (сміється, - ред.). Я нормальні гроші заробляв – 80 радянських рублів. Це була третина зарплати мого батька, підполковника", - розповів мер столиці.

Кличко додав, що перші зароблені гроші витратив на скейт.

"Це модно було", - уточнив він.

Також, додав чиновник, він купив радіоприймач і великий київський торт. При цьому київські торти мер любить і зараз.

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Нагадаємо, Віталій Кличко народився в 1971 році в Киргизькій РСР, в 1985 році його сім'я переїхала в Україну. Має звання почесного і вічного чемпіона світу з боксу у версії WBC. Крім цього, має низку інших титулів у боксі і кікбоксингу. Свою кар'єру завершив у грудні 2013 року, з 5 червня 2014 року є головою КМДА - мером столиці.

Віталій Кличко закінчив Переяслав-Хмельницький педагогічний інститут в 1995 році, аспірантуру Національного університету фізичного виховання і спорту, Національну академію держуправління при президентові України, у 2000 році захистив кандидатську дисертацію.