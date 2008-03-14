Найближчим часом з’їзд Партії регіонів вирішить подальшу долю Богатирьової

Лідер Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ заявляє, що найближчим часом з’їзд цієї політичної сили вирішить подальшу партійну долю секретаря Ради національної безпеки та оборони України Раїси БОГАТИРЬОВОЇ. Про це він сказав в інтерв’ю “5-му каналу”, коментуючи перехід Р.БОГАТИРЬОВОЇ на роботу в РНБО.

"Є людський фактор, і в даному випадку він спрацював. Можливо, збіг обставин. Тобто є людина з окремою позицією. Ми не давали на це згоди, і як відреагує партійна організація, потім з’їзд, це неважко передбачити", - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

При цьому він зазначив, що посада секретаря РНБО є "суто технічною".

"Можливо, їй (Р.БОГАТИРЬОВІЙ) доведеться ще робити вибір, чи відстоювати свої політичні переконання, чи погодитися з тою політикою, яку проводить Президент ЮЩЕНКО. Час прийде, ми побачимо і отримаємо на це питання відповідь", - цитує В.ЯНУКОВИЧА “Українська правда”.

Він також зазначив, що Р.БОГАТИРЬОВА "чесно працювала у фракції, у парламенті" і до неї "не було питань".

"Ми з повагою до неї ставилися, і зараз ця повага збереглася у людських стосунках... Незалежно від того, як будуть розвиватися подальші події, людські стосунки у нас будуть нормальні. Життя продовжується. До речі, так, як і людські стосунки в нас є і з нашими опонентами. Я не скажу, що з усіма, але з багатьма. Ми ж не кидаємося одне на одного, а розмовляємо, як люди. Хоча маємо різні політичні переконання", - сказав В.ЯНУКОВИЧ.